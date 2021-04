La pelea de una expareja por quedarse a su mascota

Cargando...

España

La pelea de una expareja se ha vuelto viral en redes sociales tras los mensajes que se han lanzado en la vía pública. Los vecinos de la ciudad española de Valencia han sido testigos de una historia de amor que ha terminado y que parece haber dejado a un ser vivo en el limbo: el perro de la pareja.

En una pared de las calles de la localidad Teresa, una joven, colgó un cartel en el que, con letras grandes, explicaba que busca a su perro.

"SE BUSCA": "Por favor, si veis un perrito así con un chico de unos 27 años, estatura mediana y moreno, llamadme urgentemente. Es mi ex y se lo habrá llevado sin mi consentimiento", escribía la joven junto con una fotografía del animal.

Su llamamiento no era el de una dueña que ha perdido el perro por un descuido, sino que apuntaba directamente a su expareja, el que no dudó en pronunciarse sobre lo ocurrido cuando observó el mensaje que había escrito su ex.

"Teresa, el perro también era mío y tengo derecho a estar con él. Tú me pusiste los cuernos y me engañaste en la cara. Espero que tengas muchas fotos suyas porque no lo vas a volver a ver. Para de buscarlo y alarmar a la gente. Alberto", respondía el joven, con otro cartel en el que se ve al animal y con un título grande: "NO SE BUSCA".

Una historia de amor rota con una víctima, el pequeño animal, que ha recordado a muchos usuarios a la vivida recientemente en el reality de Telecinco, 'La isla de las tentaciones', con Horus, el perro de Lola y Diego. Como es habitual, los memes en Twitter no han tardado en subirse.