Llegó temprano del colegio y encontró a su novia en un trío con sus padres

Cargando...

México

Marco Chávez compartió un video en TikTok con la siguiente leyenda: “Yo feliz de que mis papás se llevaban muy bien con mi novia. Hacían tríos con ella”, este simple clip acumuló unas 23 millones de reproducciones, por lo que su historia inmediatamente tuvo un impacto mundial.

Esta primera parte fue vista por 3,8 millones de personas y estos usuarios exigieron a gritos una segunda parte, que no tardó en llegar. “Y un día así supernormal yo decido no entrar a la última clase. Voy a mi casa, abro la pinche puerta y los vi 3 en la sala mamón. Imagínate la situación: llegas a tu casa, volteas a la sala y está tu novia con tus padres completamente desnudos. Frustración, enojo, me dieron ganas de llorar”, indicó.

Este hecho ha impresionado a una infinidad de internautas, quien además han llenado de preguntas al joven como por ejemplo ¿Cuál es la relación actual con sus padres? o ¿Qué pasó con la novia?

“Mucha gente mi pidió que cuente cómo me enteré de que mi novia de ese entonces me engañaba con mis padres. Era una relación supernormal, pero ya había esa confianza para que ella fuera a mi casa sin que yo estuviera presente”, comenzó el joven.

“Yo vi que se llevaban excelente, extremadamente bien y nunca lo vi como algo negativo. Al contrario, decía ‘que chido, que chingado que se lleven tan bien’”, dijo sin imaginar que los tres mantenían relaciones sexuales al mismo tiempo.