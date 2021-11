Se vengó de la infidelidad de su novio, destrozando el auto equivocado

Cargando...

EE.UU.

Al parecer Mike no fue muy sincero con la novia, tanto que ésta decidió vengarse de él, aseverando que le había sido infiel, y pensó que destrozándole el auto y pintando en los laterales "Mike es un infiel", sería la lección más apropiada ante su mal comportamiento, solo que el auto con el que la novia engañada se las garró, no era el de Mike.

Tras las investigaciones, resultó que el auto maltratado le pertenecía a Nedra Brantley, una mujer que estacionó su Mitsubishi Outlander Sport rojo en el noreste de Washington, D.C., al que encontró poco después totalmente destrozado.

Grité. Me sorprende que nadie en el vecindario no me escuchara, porque grité tan, tan fuerte... no esperaba que esto sucediera", dijo Brantley a los medios que se presentaron en el lugar tras las denuncias de algunos transeúntes.

La dueña del auto dañado ha explicado que todavía no sabe quien se lo destrozó, pero ha confesado que su esperanza es que la policía de con el culpable y pague por lo que hizo.