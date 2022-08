Lo asaltaba, pero sonó el celular y el ladrón le permitió contestar: “No vaya a pensar que estás con otra”

Cargando...

Mundo

A través de Tik Tok, un usuario con el nombre de Alan Cruz contó la ocasión que una persona ‘amante de lo ajeno’ tuvo piedad de él y le permitió contestar la llamada de su novia antes de que le robara el celular.

Supuestamente, el asaltante le dijo que podía contestar el celular, pues no quería meterlo en problemas con su pareja, quien podría pensar que estaba con otra.

“Como olvidar cuando en medio de un asalto mi novia estaba marcándome como loca y el ratero me dijo ‘Contéstale, no vaya a pensar que estás con otra morra... No te quiero meter en un problema pa’”, contó el joven en su video de TikTok.

Como era de esperarse, este clip se viralizó casi de inmediato con múltiples comentarios, en donde recuerdan “algunos gestos nobles” de asaltantes.

“Los modales hacen al hombre”; “A mí me asaltaron y no tenía cel y solo tenía $100 pesos y se los ofrecí, pero me dijo: no no te preocupes así está bien y yo: ¿seguro? Y él: si si ntp”; “A mí cuando me asaltaron trabajaba en una farmacia, el asaltante me dijo’ agarra dinero para ti también’ y yo no, gracias así está bien”; “El ratero: Soy un villano pero no un monstruo amigo”, se lee entre las reacciones.

