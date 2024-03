"Me convertí en un poco más máquina", dijo Arnold Schwarzenegger cuando le pusieron un marcapasos

Mundo

Arnold Schwarzenegger, una de las figuras más icónicas del cine, reveló en su podcast "Arnold's Pump Club" que se encuentra en recuperación tras una intervención quirúrgica a corazón abierto.

"El lunes pasado me operaron para convertirme un poco más en una máquina: me pusieron un marcapasos", comentó Schwarzenegger, de 76 años, conocido por sus papeles en películas como "Terminator" y "Conan el Bárbaro".

El actor, quien ya se ha sometido a tres cirugías de corazón abierto en el pasado (1997, 2018 y 2020), mencionó que la decisión de compartir su experiencia con el público fue para inspirar a otros a enfrentar sus propios problemas de salud.

"Sé que ahora tenemos más de 750,000 suscriptores y muchos de ustedes probablemente se enfrentan a sus propios problemas de salud. Y si están posponiendo algo por miedo, espero inspirarlos para que hagan caso a sus médicos y se cuiden (…) Me convertí en un poco más máquina", expresó.

Schwarzenegger, quien a pesar de la reciente cirugía ya se encontraba participando en eventos ambientales junto a su amiga Jane Fonda, se mostró agradecido con el equipo médico que lo asistió y mencionó que los resultados de los análisis indicaban la necesidad de un marcapasos con urgencia. "El lunes me sumergí e instalé la nueva pieza de mi máquina", dijo.

Con su característico optimismo, Schwarzenegger concluyó su mensaje con una frase inspiradora: "No estoy aquí para quejarme. Estoy aquí para decirles que no están solos. Si tienen que ir al médico, háganlo. Si tienen que hacer una operación, háganla. No tengan miedo".

La noticia ha generado una ola de apoyo y admiración por parte de sus seguidores en todo el mundo, quienes han elogiado la valentía y el mensaje positivo del actor.