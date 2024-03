“Yo sólo me subí a un árbol”; Luis Fernando cumplió su sueño de conocer a Bonanza

Chuquisaca, Bolivia

Finalmente el pequeño Luis Fernando, un niño de 11 años, cumplió su sueño y conoció a todos los integrantes del grupo Bonanza, los saludó, abrazó y se sacó fotografías con ellos.

El sueño de Luis Fernando se hizo posible después de que su imagen se hiciera viral el pasado jueves 21 de marzo, cuando Bonanza se presentaba en un Festival Cultural de la Universidad San Francisco Xavier. En ese momento, el pequeño, ayudado por su hermana, se subió a un árbol para poder apreciar la presentación de su grupo favorito. Además, empezó a tocar una quena, lo que le valió el apodo de "el niño del árbol".

A partir de ese momento, se inició una campaña para que el grupo pudiera presenciar la acción del niño, y así fue. Bonanza llegó hasta Sucre para conocer y compartir con Luis Fernando y su familia.

“Estoy muy feliz, no pensé que iba a pasar esto, yo solo me subí a un árbol y empecé a tocar y mi mamá lo subió a sus estados y me dijeron te están buscando, y ya no podía creer porque mi mayor sueño era conocer al grupo Bonanza”, dijo a Correo del Sur, Luis Fernando en medio de mucha emoción.