Messi más famoso que 'un huevo' en Instagram

Tras el triunfo de la 'Albiceleste' en el Mundial de Qatar, una postal de Messi se ha convertido en la foto con más 'likes' en la historia de la red social Instagram, destronando a la imagen de un huevo, que fue publicada con el fin de generar la mayor cantidad de reacciones.

La fotos de Messi besando la Copa del Mundo puede ser histórica, no solo por el significado futbolístico, sino porque está a punto de romper una marca en la red social Instagram.

Argentinos quieren que sea la imagen con más "me gusta" de la historia y se logró, pues ya acumula más de 56 millones “me gusta” en Instagram.



La pelea no será fácil, pues en enero del 2019 la cuenta @world_record_egg, creada con la meta de conseguir la mayor cantidad de likes en la historia, subió una foto que ya lleva 56,2 millones de “me gusta”.

La campaña a favor de Messi tuvo hasta frases motivadoras: “Si le diste like al huevo, sacáselo”, y hay otra: “Si no le diste me gusta a la foto de Messi, hacelo”.