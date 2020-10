Mujer manda borrar a su hijastro con Photoshop y desata polémica en las redes

Cargando...

Twitter ha fijado su atención en una mujer de Florida, Estados Unidos, por mandar borrar con Photoshop a su hijastro de una fotografía familiar. En esta foto familiar se puede ver en un principio a Natalie, su esposo, sus dos hijos biológicos en común y el hijo de su marido de una relación anterior, posando para fotos familiares profesionales, pero la mujer quería una postal solo con sus hijos, por lo que compartió la imagen en un grupo de Facebook, pidiendo a extraños que eliminaran al hijastro a cambio de 10 dólares.

Después de que las capturas de pantalla se compartieran en Twitter la semana pasada, se volvieron virales, con cientos de usuarios que señalaron a la mujer como “desagradable” y “sin corazón”. Primero, Natalie le envió un mensaje privado a la fotógrafa Dawn para preguntarle si estaba bien que le hicieran retocar su trabajo con Photoshop.

“Estas fotos, ¿está bien si las publico en un grupo para ver si mi hijastro puede ser eliminado? Si no se puede, lo entiendo completamente”, escribió, enviando una instantánea de la familia de cinco personas.

La fotógrafa quedó asombrada con el pedido de la mujer, pero terminó sin darle importancia, ya que sobre las fotos, la dueña de ellas podía hacer lo que quisiera.

“¿Querés que lo eliminen? ¿Pero hicimos fotos sin él? Igual podés hacer eso, no me importa”, respondió la fotógrafa. “Sí, quiero una sola con mis hijos”, añadió Natalie. Y no, no las hicimos, los llevamos con él [emoji de risa llorando], muchas gracias”, indicó.

Natalie luego publicó la imagen en el grupo Photoshop Fairy Connection en Facebook.

“¡Hola! ¿Alguien puede quitar al niño del centro? El permiso de los fotógrafos [sic] está incluido”, publicó la madre, al asegurar que daría 10 dólares.

A los del grupo de Facebook no pareció gustarles la solicitud. En lugar de gustarles, muchos reaccionaron con emojis tristes y enojados. No obstante, Natalie hizo realidad su deseo, ya que su foto de perfil de Facebook muestra la imagen solo con sus hijos biológicos y su hijastro, borrado.

“Imagínense tener un corazón tan pequeño. Uno solo puede esperar que la querida madrastra nunca haga que su hijastro se sienta tan incómodo como lo hace sonar en estos mensajes”, escribió un usuario en Twitter, después de hacerse viral la historia.

Otros tildaron a Natalie de mujer de sangre fría, despiadada, cruel y verdaderamente horrible.

“Ese pobre niño... y qué padre tan patético al permitirle hacerle esto a su hijo”, sumó otro. “¿Cómo puede el marido seguir casado con ella en este momento? En el momento en que viera la nueva foto sin mi hijo estaría listo para pelear. Sé muy bien cómo se siente ser el hijastro resentido y no es divertido”, dijo un usuario.