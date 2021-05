10/05/2021 - 15:47

Tendencias

Niño corrige a su mamá por decirle que las cocinas son para mujeres

“Mi hijo me pidió una cocinita, mi esposo y yo le dijimos: ‘¿Seguro? Eso es para niñas mi amor’”, dijo la madre, pero el pequeño tiene un sueño en mente y no tiene nada que ver con su sexualidad, “Yo no quiero ser niña mamá, yo quiero ser chef”.