“No dejaré sola a mi compañera de cuatro patas”: Abuelo lleva 20 años en las calles

Bogotá, Colombia

Atrás quedó la carpa, aplausos, y todo el mundo circense. Desde hace 15 años, el payaso Pirulí vive en las calles del casco central de Maracaibo. Su nombre de pila es Naudy Ramón Valera y por más de 50 años está al servicio de quien lo desee, su capacidad de inspirar alegría. “Siempre he sido payaso”, afirma quien durante años integró el elenco del circo Kron.

Pirulí tiene 65 años. Sus días transcurren sin grandes novedades ya que tiene “la bendición de Dios y buena salud”. Y claro siempre está acompañado de sus dos compañeros inseparables: ‘La Yoli’ y ‘Pirulo’, una perra y un gato que considera como hijos.

Comenta a un medio que el felino es un trotamundos, y se pierde durante el día, pero siempre vuelve. Pero, 'La Yoli' no lo deja ni a sol y a sombra. Duerme de día, porque de noche vela con gran celo el descanso de su amo, en algún rincón, a la intemperie.

Pirulí ha rechazado los ofrecimientos de vivir en una casa de abrigo o ancianato, porque no quiere abandonar a sus mascotas. No se imagina la vida sin ellos, no tiene corazón para dejarlos atrás.

Cuenta que tiene un hijo de 35 años que vive en Bogotá. Nunca se han relacionado, perdieron todo contacto desde que la madre se lo llevó a otras tierras, a temprana edad.

Este hombre se encontró con Manuel Alejandro Nuñez, un influencer y usuario de Instagram que comenzó un desafío para poder ayudar a las personas que viven en la misma situación precaria que Naudy.

El influencer quiso entregarle un día ameno a Naudy, que tantas penurias ha tenido que pasar, así que lo llevó a cortarse el pelo de forma gratuita y a una tienda de ropa en donde pudo escoger la tenida que más le gustara.