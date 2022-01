Recibe amenazas de muerte tras nombrar a su hijo Lucifer

Reino Unido

Este es un caso insólito y que provocó fuertes críticas en las redes e incluso amenazas de muerte, se trata de la británica Josie Barns, una madre de 27 años que decidió nombrar a su bebé Lucifer.

Esta situación que por si sola ya suena controversial, derivó en múltiples reacciones que la madre jamás imaginó que provocaría, pues cuando lo anunció comenzó a llenarse de ‘hate’ en redes sociales y señaló que incluso ha recibido amenazas de muerte por personas que consideran diabólico el nombre de su bebé.

“Todas estas amenazas de muerte son horribles y me aterrorizan Cuando escogí su nombre, sabía que a la gente no le gustaría, pero no imaginaba hasta dónde podía llegar el odio”, señaló la mujer en una entrevista.