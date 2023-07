Se burlaron de un joven por su vestimenta en el estreno de Barbie

Cargando...

México

Ernesto era un joven más que estaba emocionado por el estreno de la nueva película de Barbie y utilizó un outfit rosa para la ocasión. Sin embargo, la alegría se transformó en tristeza cuando una página en Facebook, le tomó fotografías sin su consentimiento y al ser publicadas, se viralizaron con mensaje de burlas hacia él.

"Mi intención era disfrutar la película de Barbie, pero esta situación arruinó mi experiencia. No quería ser el hazmerreír de desconocidos", afirmó.

Entonces, expresó su frustración a través de un video publicado en sus redes sociales.

"No me parece justo que yo estando dentro (de un cine), llegue un sujeto y me tome fotos", dijo Ernesto.

En el video, el joven empieza contando lo emocionado que estaba por el estreno de Barbie. Sin embargo, no pudo terminar de ver la película por la cantidad de mensajes de odio en la publicación de sus fotos.

"Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía miles de mensajes de mis amigos, de conocidos y de gente que desconozco avisándome que me estaba volviendo un meme en redes sociales. Me siento triste y vulnerable. No pude dormir tranquilo", afirmó.

Dicha página eliminó las fotos y luego publicó un comunicado, donde niegan haberse burlado y que los internautas recortaron la imagen donde sale Ernesto.

"Una página me hizo objeto de burla, y eso me lastimó profundamente. Lo peor fue que una página de noticias se unió, tomando fotos sin mi consentimiento, ¡inaceptable!", dijo.

El joven comentó que entendería si hubiera sido una transmisión en vivo de la página, donde saldría solo por estar en el lugar. Pero no, las fotos fueron tomadas directamente a él y en dos momentos diferentes.

"Ya tomarme fotos a mí de frente donde yo estoy distraído y todavía regresarse a tomar foto de mi parte trasera, ¿con qué afán tomas estas fotos?", reaccionó.

Para finalizar su video, Ernesto mostró el lado positivo al contar que no está solo, recibió un abrazo de sus amigas que estaban junto a él y también recibió el apoyo de miles de usuarios en redes sociales.

"Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce. Exijo respeto hacia mi persona como yo los respeto a ustedes", complementó.

