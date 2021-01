Se inyectó 'hongos mágicos' y los hongos crecieron en su sangre

Cargando...

Un hombre se inyectó 'hongos mágicos' , lo que provocó que los hongos crecieran en su sangre y fallaran sus órganos.

El hombre de 30 años, de Nebraska , Estados Unidos, fue trasladado de urgencia al hospital después de que su familia notó que estaba actuando un poco extraño y parecía estar en un estado de confusión.

Según el estudio de caso publicado en el Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry , el hombre tenía un trastorno bipolar tipo uno y los médicos descubrieron que no había estado tomando sus medicamentos y había pasado por una serie de episodios maníacos y depresivos.

La familia de HI dijo que durante uno de sus episodios trató de investigar formas de reducir su consumo de opioides y leyó sobre cómo la psilocibina, la droga que se encuentra en los hongos mágicos, podría usarse para ayudar con la ansiedad y la depresión.

Y aunque un estudio realizado por investigadores de Johns Hopkins encontró que el fármaco ayudó a los pacientes con cáncer que sufrían episodios de depresión, no está destinado a inyectarse.

Según el estudio de caso, el hombre hirvió sus hongos en agua y filtró el líquido con un hisopo de algodón antes de inyectarlo.

Un par de días después, comenzó a sentirse extremadamente cansado y comenzó a vomitar sangre, a sufrir diarrea y desarrollar ictericia.

Después de encontrarlo, su familia lo llevó al hospital.

Después de una serie de pruebas, dice el informe, los médicos descubrieron que los hongos habían comenzado a crecer en su torrente sanguíneo, lo que había dañado su hígado y riñones, y provocó que sus órganos comenzaran a fallar.

El paciente también necesitaba que le pusieran un ventilador para ayudarlo a respirar y que le filtraran la sangre en busca de toxinas.

Lo mantuvieron en el hospital durante 22 días y le recetaron dos antibióticos y un tratamiento antimicótico para seguir tomando después de ser dado de alta.