Shawn Mendes presume sus abdominales durante vacaciones en Hawái

Hawái

El artista Shawn Mendes presumió sus abdominales, además de sus tatuajes de una guitarra y mariposa en sus brazos mientras posaba sin playera, con pantalones grises y sandalias color café.

La semana pasada, el intérprete de "Treat You Better" publicó en redes sociales un video en el que mostró su primer día en Hawái con sus amigos, en la playa, meditando y jugando basketball. En el mismo video, anunció que estaba haciendo ejercicios diariamente a las 9:30 junto a sus amigos. Además de disfrutar de sus vacaciones, el artista ha estado trabajando en nuevo material musical y lo ha compartido con videos de sus sesiones de guitarra.

Su último tema titulado "It’ll be okay" se lanzó el primero de diciembre y fue inspirado en su ruptura con Camila Cabello. En la canción del cantante de 23 años dice: “El futuro que soñamos se desvanece” y después se vuelve más optimista diciendo que todo estará bien.

“Si me dices que te vas lo haré fácil para ti. Estará bien. Si no podemos parar el sangrado, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te amaré de cualquier forma.”