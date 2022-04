“Te sigue con la mirada”: Filmó a un duende “corriendo” a toda velocidad [VIDEO]

Cargando...

Salta, Argentina

El duende es el protagonista de varias leyendas urbanas, además son personajes de gran importancia en la cultura popular de algunos países. Según relatan las mismas, los duendes, son criaturas pequeñas que generan tanto curiosidad como miedo, y que en los últimos días revolucionó a los salteños.

El testigo se llama Nazareno, conocido en TikTok como @nazcar88, decidió difundir el video: el clip, se enfoca en los dos espantapájaros que hay en un campo y se puede ver al fondo a una figura pequeña corriendo a gran velocidad.

El lugar de los hechos fue el barrio Santana uno, en la zona sur de la capital salteña, y ocurrió el pasado fin de semana. El muchacho pasó por un campo con espantapájaros, que según se lo escucha decir, "se mueven de noche y te sigue con la mirada”. Pero de repente, unos metros detrás de los muñecos, se puede ver al duende escapando a toda velocidad.

Tras la gran repercusión que tuvo su video, Nazareno brindó más detalles del suceso paranormal que vivió al medio Qué Pasa Salta. El joven tiene una sandwichería y suele hacer repartos. “Habitualmente pasó por la zona y me llama la atención el personaje refiriéndose al espantapájaros. Siempre pasó de noche cuando hago los repartos”.

“Grababa constantemente, pero no pasaba nada. Hasta que una mañana vinimos, dimos una vuelta porque presentía algo, y cuando grabé vi que del pastizal salía corriendo con toda una persona chiquitita. Tenía unos 25 o 30 centímetros”, indicó.

Ante las dudas que despertó, el contenido de su publicación sostuvo: “Quería recalcar eso porque hay algunos que dicen que había gallinas, conejos o liebres. Pero no hay ni perros en esta zona”. “Fue el duende, me tiembla el pulso cuando lo cuento. Me quedé con miedo”. Algunos pueden decir que era un animal, pero quienes conocen la leyenda de El Duende aseguran que se trató de la criatura, la cual huía despavorida de los muñecos de paja, ya que estos le asustan.

Asimismo, y de acuerdo a su testimonio, no es la primera vez que le pasa algo así. “Generalmente veo cosas. Esa mañana pasé con mi pareja en la moto y ella tenía miedo. Yo siento esas cosas. No solo me sucede aquí. Tengo 12 años trabajando de noche y llegué a ver un montón de cosas”. “No quisiera molestarlo mucho, porque ahora lo vi. Se me pone la piel de gallina”, cerró.