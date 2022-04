Tiene 50 ratas, las trata como sus "bebés" y las baña en la pileta de la cocina

Cargando...

Texas, EEUU

Una mujer estadounidense grabó un video que se volvió viral al bañar a sus mascotas, lo que llamó la atención es que sus "bebés" son ratas. Según Michele Raybon, tiene 50 roedores y decidió higienizarlos en la pileta de la cocina.

"Cada uno tiene su propia personalidad individual, por lo que varias ratas se destacan más que otras", contó la mujer que convive con los 25 machos y 25 hembras, que "Son muy sociables y cuando los alimentas, todos vienen corriendo".

De acuerdo con su relato, las primeras ratas las obtuvo de un criador en Texas y luego decidió desarrollar ella esa actividad al mudarse a California.

Al trasladarse a su nuevo domicilio, se dio cuenta de que no había criadores de ratas en el área. "Es por eso que tengo tantas, porque las crié por su temperamento, solo para poder venderlos a otras personas que aman las ratas", afirmó.

Pero se terminó encariñando. "Dejé de venderlas y ahora son mis mascotas, por eso tengo tantas", explicó. Michele además tiene cuatro perros pastores alemanes, tres gatos y dos cerdos que viven en un granero.

Michele Raybon, es la dueña de las 50 ratas.

En el pasado tuvo dos ovejas, dos cabras, 25 pollos y 15 patos y gansos. "Solía rescatar gatos, gatos salvajes, los cuidaba y los reubicaba. Realmente tengo un corazón para los animales", ratificó.

"No lo llamaría una obsesión, pero como amo a los animales, rescato a muchos", señaló la mujer que de joven quería ser veterinaria. Y en ese sentido, remarcó: "Tiendo a rescatar animales, así que mi ex esposo me llama Doctora Dolittle. Yo los cuido, los llevo al veterinario".

Respecto a los roedores, Raybon sostuvo: "Algunas personas tienen una idea predispuesta sobre las ratas, piensan que son animales sucios y enfermos".