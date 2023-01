"¡Totalmente audaces!": Dos abuelitos sorprenden al manejar una bicicleta

Cargando...

Una pareja de abuelitos sorprendió a los usuarios de la plataforma de Tik Tok, de ser captados usando una bicicleta, como lo haría cualquier muchacho en plena adolescencia.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta @Delarosa.jazmin, donde se muestra a una mujer y un hombre, ambos adultos mayores, sobre la bici, el varón maneja, mientras la dama va parada sobre los fierros que sobresalían de la llanta trasera.

Sin temor a caerse por su avanzada edad, la señora muestra su equilibrio para ir con su compañero como piloto de la bicicleta. Bien sujetada de la espalda de su pareja, pasan por un rompemuelle.

El clip ya ha superado los 3 millones de reproducciones y ha generado miles de comentarios aplaudiendo la audacia de la pareja.

“De esos amores ya no existen”, “El video me hizo llorar”, “Ya quisiera tener el equilibrio de esa señora. En el primer tope ya hubiera salido volando”, “Lo más hermoso que he visto hoy”, “Eso es verdadero amor”, “Esa es la verdadera riqueza”, “Lo más bonito que miraron mis ojos”, son los comentarios.

