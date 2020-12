TRAGEDIA: Influencer es encontrada sin vida al costado de una carretera

Cargando...

EE.UU.

La conocida influencer, Alexis Sharkey, fue encontrada sin vida al costado de una carretera en Houston, La joven de 26 años, que se había mudado con su esposo a la ciudad texana a principios de este año, abandonó su casa luego de una supuesta discusión el pasado viernes en la noche y desde ese día no se supo más de ella, fue lo que expresó su madre, Stacy Robinault.

“Es con el corazón profundamente roto que Mike y yo queremos hacerles saber a todos que se ha encontrado el cuerpo de Lexi. ¡No podemos empezar a agradecerles a todos por su amor y las amables palabras que ha extendido a nuestra familia!”. Por favor, denos este tiempo para lamentar esta increíble pérdida de nuestra familia y de este mundo. Te extrañaremos, amor", escribió Robinault en Facebook.

El cuerpo sin vida de Sharkey fue encontrado desnudo al lado de la carretera. Las autoridades revelaron que un empleado de obras públicas de la ciudad fue quien encontró el cuerpo alrededor de las 8 a.m. y que su identidad fue confirmada por las huellas dactilares. Los detectives dijeron que el empleado descubrió el cadáver tras ver unos pies entre los arbustos cuando estaba circulando con su auto.

Las autoridades afirmaron que siguen investigando el caso y realizarán una autopsia para determinar la causa de la muerte. Por su parte, la madre de la bloguera, Stacey Robinault, dijo que cree que su hija fue asesinada.

"Creo que fue asesinada. Sí. Por lo que he podido averiguar, así como el instinto de una madre. Aprendí muy joven como madre a confiar en mi instinto. No me ha defraudado", explicó.

Sharkey tenía más de 30 mil seguidores en Instagram y, según sus amigos, trabajaba en Monat, una compañía dedicada al cuidado del cabello y la piel.