Turistas que buscaban conchas en la playa hallan un tiburón de dos metros muerto

Carolina del Norte, Estados Unidos

Un apacible paseo en busca de conchas marinas en la playa Outer Banks, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se tornó horrible para una pareja de Virginia cuando encontraron un tiburón de casi dos metros a la orilla del mar.

El hallazgo se reportó el domingo 6 de febrero en el Parque Nacional Cape Hatteras, y las fotos del tiburón se publicaron en la página de Facebook de Hatteras Island, que cuenta con más de 40,000 miembros.

El consenso general entre los visitantes al portal es que el animal encontrado era un tiburón joven de la especie gran tiburón blanco que, según se sabe, pueden crecer hasta alcanzar un tamaño de 6 metros en la costa este.

Dana Rose y su novio Zack Culbertson le dijeron a medios locales que hallaron el tiburón muerto cerca de la Rampa 55 en Hatteras Island, y que en un principio no estaban completamente seguros si estaba o no muerto.

“Cuando lo vimos, queríamos cerciorarnos de que no estaba vivo, y que no necesitaba ayuda”, dijo Rose, quien luego añadió que el animal no tenía heridas aparentes. “Me pareció que tenía la piel rasgada . Pero no le vi ninguna mordida ni sangre”.