Una madre sorprendió a su hijo siendo ‘infiel’ a su esposa y lo agarró a ‘chicotazos’

En redes sociales no es inusual encontrar casos de ‘infidelidad’, donde el hombre o mujer son encontrados ‘infraganti’ por sus parejas. Pero en esta ocasión el ‘infiel’ fue descubierto por su propia madre.

La progenitora del ‘adúltero’ reaccionó de forma que dejó al usuario que grabó la escena sin palabras. La mujer encontró a su hijo engañando a su esposa con ‘otra’, de forma inmediata empezó a castigarlo en plena calle.

El hombre daba rienda suelta a sus bajos instintos en su coche, lo que nunca esperó es que su madre lo encontraría y le daría tremenda lección. En el clip de 28 segundos se puede ver la furia con la que reacciona.

Y no era para menos su ‘retoño’ tenía intimidad en su vehículo en vía pública y con otra mujer, que no era su esposa. La madre de este sujeto empezó a golpearlo, pero no satisfecha sacó un chicote o correa para golpearlo.

Mientras azotaba a los infieles y sobre todo a su hijo le reclamaba su forma de actuar contra su nuera. Las reacciones en redes sociales no se dejaron esperar y aplaudieron a la mujer que no tolero esta acción.

"Cómo te vas, quédate grabando", "Esas son madres que no permiten que le falten el respeto a sus nietos y nuera", "Esa señora se ganó el respeto de la nuera, de los nietos en un futuro y de la vida misma”, son algunos comentarios.

