Chileno prófugo estaba internado en el hospital San Juan de Dios

La Policía Boliviana activó una intensa búsqueda tras la fuga de un reo de nacionalidad chilena, identificado como Máximo Santander Fernández, quien se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz.

El prófugo estaba cumpliendo condena en el penal de Palmasola por el delito de robo agravado y había sido trasladado al hospital en la jornada de hoy para recibir tratamiento.

Según informes policiales, Santander logró escapar del hospital en las últimas horas, lo que provocó un despliegue de efectivos en la zona y sus alrededores. Un testigo indicó que el reo vestía un canguro negro, short negro y chinelas al momento de su fuga.

El Comandante de la Policía solicitó a la población colaborar con la difusión de información que pueda llevar a la recaptura del prófugo. Se activó el plan de búsqueda y se pide a cualquier persona que tenga datos sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades. El caso generó un gran movimiento policial en el hospital y sus inmediaciones, donde se están realizando las primeras investigaciones para dar con el paradero del delincuente.

