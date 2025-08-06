TEMAS DE HOY:
búsqueda de prófugo infractores Atrapan a delincuente

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Chileno prófugo estaba internado en el hospital San Juan de Dios

El caso generó un gran movimiento policial en el hospital y sus inmediaciones, donde se están realizando las primeras investigaciones para dar con el paradero del hombre.

Milen Saavedra

06/08/2025 19:22

Chileno prófugo estaba internado en el hospital San Juan de Dios
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana activó una intensa búsqueda tras la fuga de un reo de nacionalidad chilena, identificado como Máximo Santander Fernández, quien se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz.

El prófugo estaba cumpliendo condena en el penal de Palmasola por el delito de robo agravado y había sido trasladado al hospital en la jornada de hoy para recibir tratamiento.

Según informes policiales, Santander logró escapar del hospital en las últimas horas, lo que provocó un despliegue de efectivos en la zona y sus alrededores. Un testigo indicó que el reo vestía un canguro negro, short negro y chinelas al momento de su fuga.

El Comandante de la Policía solicitó a la población colaborar con la difusión de información que pueda llevar a la recaptura del prófugo. Se activó el plan de búsqueda y se pide a cualquier persona que tenga datos sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades. El caso generó un gran movimiento policial en el hospital y sus inmediaciones, donde se están realizando las primeras investigaciones para dar con el paradero del delincuente.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD