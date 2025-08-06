Video: “¿La ironía? o ¿El karma?”, dijo la influencer que se rompió la columna vertebral al hacer un reto viral

Un incidente ocurrió cuando la influencer Mariana Barutkina intentaba realizar uno de los retos virales del momento.

La joven, que recientemente se convirtió en madre, se subió a la mesa de la cocina mientras era grabada, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo, provocándose una grave lesión.

Tras el incidente y recibir atención médica, escribió un blog acompañado del video donde sufrió la caída y dijo que se encuentra en plena etapa de recuperación.

“Decidí empezar a escribir un blog”, señaló Barutkina en Instagram, junto al video de ella cayendo de la mesa de su cocina donde se había trepado.

“Y aquí estoy, dejando a la médico diagnosticada con una fractura de cuerpo por compresión y flexión”, afirmó la influencer.

La misma se cuestionó si es “¿La ironía? ¿El karma? ¿O simplemente la vida, que siempre se pone a prueba en el momento más inesperado?”, por lo que añadió que cree que el incidente solo muestra la fortaleza que tiene.

La influencer también señaló que tendrá que usar un corsé médico por 3 meses, aseguró a sus seguidores que ella y su recién nacido se encuentran bien después de la caída, pero recibe ayuda.

