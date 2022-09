"¡Vendedores hasta en la luna!": Colombiano pone su puesto de elotes en la Torre Eiffel

Cargando...

París, Francia

En nuestro país es común ver vendedores ambulantes en todas partes, ferias, eventos, festivales, conciertos y hasta en bloqueos. El protagonista de esta historia es un joven latino, de nacionalidad colombiana, que instaló un modesto puesto de elotes en la Torre Eiffel.

Deivinson Campo ofrece desde mazorcas asadas hasta morcilla, papa y guiso, los turistas y residentes franceses degustan de los deliciosos platillos, que cautivan con su apetitoso aroma, persuadiendo a los futuros comensales, llamándolos a la distancia con su sazón colombiano.

Fue mediante la red social de Tik Tok que el usuario identificado como deivinsoncampo, compartió una serie de videos cortos en el que muestra cómo gana su sustento, en el viejo mundo. En su cuenta hay un clip en el que está con su carrito de elotes junto a la Torre Eiffel y la forma que prepara los diferente platillos para sus comensales.

Deivinson mostró su día a día, mientras pidió a los internautas su apoyo, refiriéndose a quienes emprenden un nuevo negocio, especialmente para aquellos que son vendedores ambulantes.

"Soy de Colombia, esto es para las personas que a veces se encuentran a alguien en la calle vendiendo un tinto o una arepa, quiero decirles que tal vez esto es el trabajo de muchas personas. Colaboremos, esta es la forma de trabajo para ellos y esta tal vez sea la forma de llevar comida a sus casas", dijo a través de cuenta, orgulloso de su forma de sustento

Su video ya acumula más de 600 mil reproducciones en TikTok y varios usuarios lo han felicitado por sus ganas de salir adelante, aunque también ha habido personas que lo han criticado por recibir el dinero con la mano y le han pedido que tenga más higiene.

El video se volvió viral y claro los comentarios no se dejaron esperar, los usuarios felicitaron al joven colombiano . “Súper, me encanta el maíz caliente”, “Ya me vi vendiendo merengón en el Museo de Louvre” y “Felicitaciones, amigo”, fueron algunas de las reacciones.