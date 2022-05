[Video] Autolavado no sólo te lava el auto, también baña a sus clientes

Cargando...

Guatemala

En redes sociales como Tik Tok, se ha vuelto tendencia el video de un autolavado de Guatemala, que está dando mucho de qué hablar entre los internautas por no solo lavarte el auto hasta dejarlo limpio, sino también bañar a los usuarios que vayan sucios.

El pasado 17 de mayo el metraje fue compartido desde la cuenta del usuario @oaeg__ donde se muestra la súper oferta del Deep Wash Chiquimula y, desde entonces, ha recolectado poco más de 2.9 millones de reproducciones.

La cinta fue acompañada con una jocosa leyenda: “En Deep Wash Chiquimula consentimos a nuestros clientes. Si también estás mugroso, también te bañamos”, mientras que las imágenes muestran a un sujeto montado en una moto llegando al car wash, donde es recibido por uno de los trabajadores quien, de inmediato, saca una manguera y jabón para comenzar a asearlo por la espalda y las axilas. Finalmente, otro trabajador lo enjuaga.

¿Qué dicen los clientes?

De inmediato, los comentarios en esta publicación de TikTok no tardaron nada para darse a conocer, la mayoría de estos sumamente hilarantes.

“Hasta los sobacos, ahí demuestran que son profesionales, 5 estrellas”, “se fue bien fresco el compa”, “el mejor marketing que he visto”, “si llego en bici ¿también lo bañan a uno?”, “no tengo moto, pero tampoco tengo agua en mi casa ¿puedo ir solo a que me bañen?”, “y si no tengo moto ¿me puedo bañar?”, “¿se puede llevar toalla? ¿o es secado al aire?”.