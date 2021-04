Video: Entre gritos, Mariah Carey recibe vacuna contra covid-19

Cargando...

La intérprete de "Always be my baby" acudió a un centro de vacunación en Estados Unidos para recibir la vacuna contra el virus e invitó a sus seguidores a aplicársela sin ningún temor. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus millones de fans fue su inesperada, pero divertida reacción.

Y es que Mariah Carey, de 52 años, no paraba de gritar mientras una de las enfermeras la inyectaba. El momento fue captado en un video que compartió la misma cantante a través de su cuenta de Instagram.

"Están teniendo una conversación de médicos. Aquí estoy yo, feliz y un poco nerviosa por esta primera inyección. Yo les estoy distrayendo de hacer su trabajo, pero ya saben cómo soy y hablo para no pensar", comenzó diciendo al inicio del video Mariah Carey.

Sin duda a Mariah Carey no le gustan demasiado las inyecciones, pues segundos antes de recibir la dosis, señaló que se sentía un poco angustiada, pero trataba de mantener la calma.

"Aquí estamos, después de aquella primera publicación en la que me lavaba las manos con Ron y Roe en Nueva York, donde intentaba animar a la gente a que estuviera segura. Saben que estamos todos juntos en esta batalla", aseguró.

Junto al video, la cantante escribió: "Efecto secundario de la vacuna: G6", en referencia y como un tipo de burla a las teorías conspirativas que circulan en redes sobre la vacuna.