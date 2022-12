[VIDEO] Gatito irrumpió en la conferencia del futbolista Vinicius; la reacción del jefe de prensa se hizo viral

Tras hacerse viral las imágenes donde se observa a un oficial del equipo de prensa, que agarra a un gato para bajarlo de la mesa de conferencias, mientras el delantero de Brasil, Vinicius Junior, hablaba en el estadio Al Arabi SC en Doha, fue calificado por algunos internautas como ‘inhumano y repudiable’, mientras que otros afirman que fue una reacción normal y del momento.

En el video se observa al jefe de prensa tomar con sus dos manos al felino y lanzarlo al piso, posteriormente sonríe junto al futbolista.

“Que director inhumano que no comprende o no tiene sentimiento para tratar a una mascota como es un felino. Pobre de las mascotas que se pueden cruzar al frente. Cambie eso no le cuesta nada. Hombre inhumano”, manifestó Mónica Sánchez, una de las muchas personas que comentaron el video.