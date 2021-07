Video: Influencer se declara 'transracial' y ahora se identifica como coreano

Oli London es une youtuber que se convirtió en tendencia durante los últimos días gracias a un video que compartió en su canal donde afirma ser "transracial". Se identifica como una persona no binaria, Oli London realizó una declaración que, en pocas horas, le dio la vuelta al mundo.

A través de la plataforma de videos, Oli comenzó explicando que, debido a que junio es el mes del orgullo LGBT+, se inspiró en las historias de las personas que decidieron compartir su identidad y orientación sexual de manera pública.

"Me identifico con la comunidad coreana. Quizás ahora me acepten más porque tengo un aspecto más parecido. Tal vez la gente piense que soy de verdad coreano, lo que me hará muy feliz. Puede ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea", ha contado en un vídeo colgado en Twitter.