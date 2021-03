Vídeo: Modelo redujo su frente en 3 centímetros porque la sentía “demasiado grande”.

Cargando...

Es probable que todos tengamos alguna parte de nuestro cuerpo que no nos guste tanto y que, bueno, gracias a las cirugías plásticas quisiéramos cambiar. Ahora imagínense lidiar con este sentimiento siendo modelo, lidiando con cámaras a lo largo de tu vida y que por si fuese poco, eso que sientes como un defecto esté en tu cara.

La modelo Camilla Coleman a pesar de ser muy segura con sí misma no le gustaba mucho su frente con lo que estuvo lidiando a lo largo de su carrera.

Por lo general en sus fotos solía usar flequillo para taparla, quería desviar la atención de ahí al resto de su cuerpo. Ella creía que su frente no era normal para su rostro, se veía exagerada y eso le generaba mucha inseguridad.

Fue entonces cuando decidió usar el bisturí como un método para acabar con sus molestias, por lo que se puso en manos de un doctor y la redujo notablemente.

“Siempre me sentí un poco incómoda con el tamaño de mi frente en proporción a mi cara. Pensé que era demasiado grande para mí personalmente. Creo que la gente pensó que me estaba afeitando el cráneo o algo así porque me dijeron, ‘¿cómo se cambia el tamaño de la frente?'”. Dijo.- Camilla Coleman

Pero llegar ahí fue un proceso, pues tuvo que investigar y elegir entra varios procedimientos cosméticos hasta llegar a la llamada “reducción de frente”

El proceso es más complejo de lo que muchos creen y es que hay que usar anestesia general, además todo se trata básicamente de estirar tu cuero cabelludo. Esto quiere decir que la efectividad de la operación dependerá de la elasticidad de cada piel.

En el caso de Camilla el resultado fue un total de 3 centímetros de frente, mucho para ella, quien se había sentido mal por tenerla tan grande a lo largo de su vida.

A través de TikTok ha contado parte de su proceso y resultados, mostrando no solo lo orgullosa sino lo feliz de haberlo hecho. Si bien tiene en la parte superior de la cabeza una cicatriz, espera que pronto se borre y pueda lucir su cara descubierta por completo con total tranquilidad.