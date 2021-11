[VIDEO] Padre casi se pierde el nacimiento de su hija por detener a un ladrón

Funes, Argentina

Roberto, se dirigía al hospital para acompañar a su esposa, que tenía programada una cesárea, pero en el camino, fue sorprendido por un episodio que cambió sus planes y que quedó grabado en un video que se viralizó. El hecho tuvo lugar el pasado 22 lunes, en una localidad de Funes, Argentina.

“Que Dios y mi familia me perdonen”, dijo el hombre sobre su improvisada decisión de ayudar a la afectada. “Iba al hospital para la cirugía de mi señora cuando me interceptó una doctora llorando y me dijo que un sujeto, le había robado.