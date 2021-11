[VIDEO] Perro ‘portero’ es sensación por “abrir” el portón a sus dueños

Cargando...

Un perro está causando furor en redes sociales por abrirles el portón a su dueño, quien llegó en motocicleta y tardó en buscar sus llaves

Lo que más llamó la atención en el material audiovisual compartido en TikTok por el usuario Osvaldo David (@ovaleivaa), fue la reacción de su amo al ver que fue su mascota quien le abrió la puerta y no alguien de su familia.

El cachorro solo necesitó pararse de dos patitas para lograr su cometido y dejar sorprendidos no solo a su familia, sino también a miles de usuarios de la popular red social china quienes quedaron maravillados por la habilidad del canino.

Esta no sería la única que vez que el cachorro demuestra su destreza, por ello, Osvaldo, para demostrar que no fue casualidad, compartió en la famosa red social una primera grabación, donde se observa como dos personas están en la parte exterior de su casa y por accidente se cierra la puerta y quedan afuera, por lo que uno de ellos llama al can, que de manera muy hábil les abre el portón.

El clip cuenta con casi 2 millones de vistas. Los usuarios no tardaron en reaccionar a las divertidas imágenes. "Filuralis, no te fíes de cualquier persona que anda en moto", "imagínate que vaya un ratero y el perro le abra la puerta", "hasta que abrió la puerta le robaron 5 veces", "quiero un perro portero", fueron algunos de los divertidos comentarios que se leen en la plataforma de videos cortos.