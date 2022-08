[Video] Perrita de raza boxer salva a su dueña de morir atropellada por una camioneta

Reino Unido

Una perrita cruza de boxer con Staffy salvó a su dueña, ocurrió cuando corrió hacia un costado arrastrándola con la correa y así evitó que la arrollara una camioneta fuera de control.

Los instintos de Orla hicieron que actuará con rapidez y apartó del peligro a Kimberley, sacándola de la ruta del vehículo 4x4 por centímetros, mientras avanzaba sin control por la carretera a unos 112 kilómetros por hora. “Pude sentir el viento del espejo rozándome”, dijo la joven.

El automóvil subió al pavimento, golpeó una isla de tráfico y luego chocó con otro coche. Por suerte salió ilesa pero con una imagen de apenas segundos que le costará olvidar.

‘Simplemente me congelé de miedo. Todo lo que podía ver era esa enorme camioneta que se precipitaba hacia mí. Pensé: “No hay forma de que sobreviva a esto” , informa el Daily Mail.

Por centímetros...

La mujer confesó al medio inglés: ‘Conducía como un maníaco… Cuando el auto vino hacia mí, todo lo que pude ver fue ese enorme bólido. Habría perdido la vida si el perro no se hubiera escapado mientras yo tenía la correa atada alrededor de mi muñeca”.

“Aún así, sentí que el espejo retrovisor me rozaba la espalda. Si me hubiera agachado, me habría cortado la cabeza”. Kimberley agregó que sintió que el coche pasó como un “fantasma” y simplemente desapareció.