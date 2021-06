Video: Repartidor lloró al recibir 1 dólar de propina

EEUU

El caso de Smithson Michel en Estados Unidos se publicó en Tiktok, donde el hombre se mostró bastante afectado; pues después de conducir una hora para entregar un pedido de comida, solo recibió 1.19 dólares de propina; cantidad que no alcanza para cubrir el gasto de la gasolina.

Y es que aseguró que las propinas y el sueldo de la aplicación no alcanzan para cubrir los gastos generados por todo el trabajo que implica llevar los pedidos, los cuales suelen estar lejos de los restaurantes.

“Recibí 1.19 dólares de propia y 2 dólares que me dio la app. ¿Qué es eso? No alcanza ni para cubrir la gasolina. ¿Cómo se supone que a sobrevivir así? ¿Sin hogar? Estoy en esa situación. Estoy sentado aquí en el auto con cuatro meses de deudas. No hay manera de que pueda pagar eso”.