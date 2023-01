[VIDEO] Shakira lanza la coreografía oficial de su éxito musical dedicado a Piqué y Clara Chía

La Music Session 53 de Shakira con Bizarrap ya tendría un trend oficial. La cantante lanzó a través de sus redes sociales el tutorial, para que aprendan a bailar, el éxito musical,

El video fue compartido, y de forma inmediata se hizo viral en redes sociales, además generó millones de comentarios.

En el video se observa a Shakira, con la colaboración de tres mujeres, quienes realizan la coreografía.

El fragmento que fue elegido para la cantante es la que hace alusión a su expareja Gerald Piqué.

“Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal - Piqué".