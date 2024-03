"Volveré por tí Simón": Niño dejó a su perrito en el albergue y cumplió su promesa

México

Esta es la historia de “Simón” un perrito que tuvo que ser dejado en un albergue por su niño, quien desesperado por la falta de comida que podía darle y cansado de que su padre le pegara a su mascota, lo tuvo que dejar con el corazón destrozado por 'abandonarlo'.

En una tierna carta indicó que no era la mejor opción, pero quería que “Simón” creciera feliz y sin ningún trauma, el menor también le dejó todos sus ahorros. En las imágenes compartidas por los responsables del albergue “Pergatuzzo” de México.

"Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida... No le peguen, porque mi papá le pega mucho", se lee en una de las cartas dejadas al lado del can.