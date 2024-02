Cargando...

La asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, contará su versión de los hechos desde detrás de las rejas, en una nueva 'docuserie' que se transmitirá el 17 y 18 de febrero, por la cadena Oxygen.

El adelanto del documental titulado 'Selena & Yolanda: The Secrets Between Them' (Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas) ya se conoció y quien fuera la presidenta del club de fans de la reconocida cantante lanzó una advertencia.

"Después de tantos años, creo que es tiempo de aclarar la historia. Sabía su secreto y creo que la gente merece saber la verdad", afirma la mujer que ahora tiene 63 años, desde la prisión de Mountain View en Gatesville, Texas, Estados Unidos.

Si bien fue sentenciada a cadena perpetua, podría obtener la libertad condicional en el 2025. Saldívar fue encontrada culpable de homicidio tras la muerte de Selena, de un fatal disparo el 31 de marzo de 1995, en un hotel en Corpus Christi. En el trailer del documental, Saldívar confiesa "yo tenía miedo, estaba asustada".

El padre de Selena, Abraham Quintanilla, no dejó esperar su reacción y aseguró que ningún familiar de la 'Reina del Tex-Mex' está involucrado, ni apoya el proyecto de ninguna manera. Además el padre de la intérprete de los éxitos "Como la flor" y "Amor prohibido" añadió que "no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda".

Abraham aseguró que Yolanda no dice la verdad.

"Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca", complementó.

Ese fatídico día, Selena concretó una reunión con Yolanda Saldívar para aclarar el presunto mal manejo de las ganancias de su línea de ropa, así como las denuncias de algunos fanáticos suscritos al club de fans de Selena, donde Yolanda era la presidenta. Después de una fuerte discusión, Yolanda le habría disparado a la joven estrella por la espalda, quien murió horas después en un hospital luego de que los médicos intentaran revivirla sin éxito.

