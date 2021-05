El anime Original Do It Yourself!! revela una imagen visual protagonizada por Purin

Cargando...

Se ha revelado a través del sitio web oficial para el anime del estudio de animación Pine Jam, Do It Yourself!!, una imagen visual de personaje protagonizada por Miku Suride, también conocida como Purin (Pudding).

Previamente, se habían revelado a los miembros principales del staff y los diseños de personajes de las protagonistas llamadas Kurei, Takumi, Self, Purin, Jobuko y Shii. (Los nombres se leen de izquierda a derecha).

Miembro del Staff:

Kazuhiro Yonoeda se encargará de la dirección del anime

El estudio de animación Pine Jam se encargará de la producción del anime

Kazuyuki Fudeyasu se encargará de la composición del anime

Yusuke Matsuo se encargará del diseño de personajes del anime.

Avex Pictures e IMAGO se acreditan el concepto original

Cabe mencionar que la serie cuenta con el respaldo de la empresa Kogi Corporation, que ha estado en la industria de la manufactura de hierro durante 150 años. ¡¡La historia de Do it Yourself!! se establece en la ciudad de Sanjo en la prefectura de Niigata debido a su larga historia de acerías y manufactura.