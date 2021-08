VIDEO: Deku de My Hero Academia se vuelve un Joestar gracias a un fan

Cargando...

Mundo

En los últimos tiempos, la comunidad de la manga "My Hero Academia", se imaginado algunos what if? posibles, como un universo en el que Deku sea un Joestar, y gracias a Lord of Toasters, tenemos este futuro posible en el que Deku se convierte en un poderoso aliado en Jojo’s Bizarre Adventure, con todo y sus expresiones dramáticas.

Como era de esperarse, Lord of Toasters compartió este fanart a través de Twitter en donde se puede ver que es un gran fanático de Jojo’s Bizarre Adventure y My Hero Academia.

Algunos de los cambios que hizo para ajustar a Deku a la familia Joestar fue remarcar algunas de las sombras, darle unas prominentes cejas, así como darle una expresión más dramática que al original.

Cargando...

En este universo de Zona Anime, es bueno recalcar, que si te interesa platicar más sobre My Hero Academia, puedes unirte a Discord donde se hablas de esta y otras series, además de videojuegos y series.