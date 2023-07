Cargando...

Días atrás se desató una polémica en torno a las declaraciones del ejecutivo de Fabol Erwin Chichi Romero y el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costa, por el caso David Paniagua. Romero argumentó que a través de ese proceso que se lleva adelante en contra de Paniagua, se vulneran derechos y declaró persona no grata a Costa, sin embargo este respondió tildando de mafioso a David Paniagua. Es un orgullo para mí que una persona mafiosa me declare persona no grata expresó el presidente de la FBF.

Posterior a ello la Asociación Cruceña de Fútbol hizo pública una carta en la que expresa su respaldo total al presidente de la FBF Fernando Costa.

"Es necesario expresarle nuestro total respaldo institucional a las acciones que encara su comité ejecutivo por mandato del último congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, que por unanimidad ha determinado iniciar estas acciones legales”, dice una parte del pronunciamiento.

"Rechazamos enfáticamente todas las acciones que realiza el gremio de Fabol" expresaba una de las frases más fuertes del contenido en la carta de la ACF.

Finalmente quienes firman el pronunciamiento son el presidente Noel Montaño y el director secretario de la ACF Severo Hoyos.

