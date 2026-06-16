Argentina debuta ante Argelia y lo vivirás por las pantallas de Red Uno

En el estadio Kansas City, Argentina espera por Argelia desde las 22:00 (hora Argentina), para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 1 del grupo J del Mundial.

El duelo que inaugura el Grupo J tendrá un condimento especial en los bancos: Vladimir Petković y Lionel Scaloni vuelven a cruzarse tras compartir etapa en la Lazio, donde el técnico de Argelia dirigió al actual seleccionador argentino.

Argentina llega al Mundial 2026 como la vigente campeona y será su decimonovena edición en el torneo. Encadena 14 presencias consecutivas y en 13 de ellas logró superar la fase de grupos, con la eliminación en 2002 como única excepción.

La Albiceleste levantó el máximo trofeo en 1978, 1986 y 2022 y va por un desafío de dimensiones históricas: revalidar el título de forma consecutiva, una hazaña que sólo Italia y Brasil han conseguido.

Argelia, por su parte, regresa a la máxima cita tras 12 años de ausencia y disputará su quinta Copa del Mundo (1982, 1986, 2010, 2014 y 2026).

La mejor actuación del conjunto africano se dio en su última participación, en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final y llevó a Alemania a la prórroga en un duelo que quedó en su historia.

Argentina y Argelia protagonizarán un choque inédito en Mundiales. Su único antecedente se remonta a un amistoso en 2007, cuando la Albiceleste se impuso por 4-3 en Barcelona. Ambos integran el Grupo J junto a Austria y Jordania.

El encargado de impartir justicia en el partido será Szymon Marciniak.