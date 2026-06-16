Argentina debuta ante Argelia y lo vivirás por las pantallas de Red Uno

En la previa de Argentina vs Argelia, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para hoy desde las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Kansas City. El árbitro designado será Szymon Marciniak.
16/06/2026 18:53
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En el estadio Kansas City, Argentina espera por Argelia desde las 22:00 (hora Argentina), para disputar el encuentro correspondiente por la fecha 1 del grupo J del Mundial.
El duelo que inaugura el Grupo J tendrá un condimento especial en los bancos: Vladimir Petković y Lionel Scaloni vuelven a cruzarse tras compartir etapa en la Lazio, donde el técnico de Argelia dirigió al actual seleccionador argentino.
Argentina llega al Mundial 2026 como la vigente campeona y será su decimonovena edición en el torneo. Encadena 14 presencias consecutivas y en 13 de ellas logró superar la fase de grupos, con la eliminación en 2002 como única excepción.
La Albiceleste levantó el máximo trofeo en 1978, 1986 y 2022 y va por un desafío de dimensiones históricas: revalidar el título de forma consecutiva, una hazaña que sólo Italia y Brasil han conseguido.
Argelia, por su parte, regresa a la máxima cita tras 12 años de ausencia y disputará su quinta Copa del Mundo (1982, 1986, 2010, 2014 y 2026).
La mejor actuación del conjunto africano se dio en su última participación, en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final y llevó a Alemania a la prórroga en un duelo que quedó en su historia.
Argentina y Argelia protagonizarán un choque inédito en Mundiales. Su único antecedente se remonta a un amistoso en 2007, cuando la Albiceleste se impuso por 4-3 en Barcelona. Ambos integran el Grupo J junto a Austria y Jordania.
El encargado de impartir justicia en el partido será Szymon Marciniak.
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