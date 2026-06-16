Francia y Senegal abrirán el Grupo I en una revancha mundialista tras 24 años

Por la fecha 1 del grupo I del Mundial, Francia se mide hoy frente a Senegal, a partir de las 15:00 (hora en Bolivia) en el estadio Nueva York.

Con este partido se pondrá en marcha el Grupo I, reviviendo un duelo que quedó marcado en la historia. Franceses y senegaleses volverán a verse las caras tras aquel debut en Corea-Japón 2002, cuando el conjunto africano dio el gran golpe al derrotar por 1-0 al campeón defensor.

Francia afrontará una nueva cita mundialista y alcanzará su 17ª participación en la máxima competición internacional. Además, disputará su octavo Mundial consecutivo, una racha que mantiene desde la edición de Francia 1998.

La selección francesa ya sabe lo que es conquistar la Copa del Mundo en dos oportunidades: primero como anfitriona en 1998 y luego en Rusia 2018. Su entrenador, Didier Deschamps, fue protagonista en ambos títulos, ya que levantó el trofeo primero como capitán y más tarde como seleccionador.

En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Francia completó una campaña invicta y cerró la fase de clasificación sin conocer la derrota en los seis partidos disputados. Les Bleus intentarán además alcanzar una marca histórica: convertirse en la segunda selección europea en disputar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Por su parte, Senegal disputará su tercera edición consecutiva y la cuarta Copa de su historia. Desde su histórica irrupción en Corea/Japón 2002, los Leones de la Teranga lograron superar la fase de grupos en dos de sus tres participaciones mundialistas.

La selección senegalesa alcanzó los cuartos de final en 2002 y los octavos de final en Catar 2022. Ahora, el combinado africano buscará superar la inolvidable campaña que marcó su mejor actuación en la competición.

Su entrenador, Pape Thiaw, fue uno de los protagonistas de aquella histórica generación que brilló en Corea/Japón 2002. Bajo su conducción, Senegal acumuló una racha de 26 partidos sin derrotas, con apenas dos empates.

Alireza Faghani es el árbitro designado para controlar el partido.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fechas y rivales de Francia en los próximos partidos del Mundial

Grupo I - Fecha 2: vs Irak: 22 de junio - 17:00

Grupo I - Fecha 3: vs Noruega: 26 de junio - 15:00

Fechas y rivales de Senegal en los próximos partidos del Mundial

Grupo I - Fecha 2: vs Noruega: 22 de junio - 20:00

Grupo I - Fecha 3: vs Irak: 26 de junio - 15:00

Horario Francia y Senegal, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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