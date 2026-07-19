Así es la exclusiva joya que España recibirá tras conquistar el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cerró su telón en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey no solo coronando a España en lo más alto del fútbol, sino también introduciendo una revolución histórica en sus ceremonias de premiación. Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, los integrantes de la selección campeona recibirán, por primera vez en la historia de la competición, anillos de campeón personalizados, adoptando una de las tradiciones más arraigadas y reconocibles del deporte estadounidense.

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de revelar públicamente la valiosa pieza antes del partido definitivo. "Por primera vez, este anillo dorado se otorgará a cada jugador del equipo ganador", anunció, sellando un gesto sin precedentes que pone la guinda a la gran fiesta del fútbol celebrada en Norteamérica.

Una joya de lujo extremo y valor incalculable

Este galardón fue diseñado como una pieza de alta joyería. Aunque la FIFA mantuvo el diseño en secreto hasta los días previos a la final, las imágenes oficiales revelan que las piezas están confeccionadas en oro amarillo de alta pureza (estimado entre 14 y 18 quilates) e incrustadas con distintas piedras preciosas como diamantes, gemas, rubíes o zafiros, emulando los premios que se entregan en ligas como la NBA, la NFL, la NHL o las Grandes Ligas de béisbol.

El diseño del anillo consta de dos caras cargadas de simbolismo. En uno de sus laterales se exhibe con orgullo el relieve del trofeo de la Copa del Mundo. El otro lateral se reservó exclusivamente para ser personalizado con el escudo, los colores y los elementos identitarios de España, detalles que recién comenzaron a fundirse tras el pitazo final.

Edición ultralimitada de 2026 ejemplares

En homenaje al año de la competición, la FIFA determinó que únicamente se confeccionarán 2026 piezas numeradas individualmente y acompañadas por su respectivo certificado de autenticidad. El lote se distribuirá de la siguiente manera:

30 anillos exclusivos: Destinados de forma directa a los futbolistas y a los principales integrantes del cuerpo técnico del seleccionado campeón.

1996 anillos restantes: Se pondrán a la venta próximamente para los aficionados de todo el mundo como un producto con licencia oficial, permitiendo a los seguidores coleccionistas adquirir una réplica idéntica de esta pieza histórica.

Réplicas provisionales para el festejo inmediato

Debido a que el trabajo de joyería requiere que las piezas definitivas se ajusten con precisión al dedo de cada destinatario y se graben con los detalles particulares de la victoria, la entrega final se realizará en una fecha posterior.

Por esta razón, inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador recibieron versiones provisionales durante la ceremonia de premiación para conmemorar la ocasión. Con esta iniciativa, la FIFA añade un recuerdo individual y eterno para los jugadores que lograron la gloria mundial, quienes podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro inolvidable.

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