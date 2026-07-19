TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

Así llegó Zlatan Ibrahimović a la gran final del Mundial 2026

El exdelantero sueco fue una de las grandes atracciones en la previa del duelo entre Argentina y España. Vestido con un elegante traje blanco, ingresó al MetLife Stadium rodeado de seguridad. 

Martin Suarez Vargas

19/07/2026 16:35

Agregar Reduno en
Zlatan Ibrahimovic. Foto: @zlatan.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

La gran final del Mundial 2026 no solo reunió a las mejores selecciones del torneo, sino también a varias figuras históricas del fútbol. Uno de los que acaparó todas las miradas fue Zlatan Ibrahimović, quien llegó al MetLife Stadium para presenciar el esperado enfrentamiento entre Argentina y España.

El exgoleador sueco hizo su ingreso con un elegante traje blanco, caminando entre un importante dispositivo de seguridad mientras era seguido por las cámaras y saludado por cientos de aficionados que buscaban fotografiarlo.

Su presencia aportó aún más brillo a una jornada cargada de estrellas y emociones. Aunque nunca disputó una final de la Copa del Mundo con Suecia, Zlatan continúa siendo uno de los futbolistas más reconocidos y carismáticos del fútbol internacional, por lo que su aparición no pasó desapercibida.

En medio del ambiente festivo que rodea la definición del Mundial, Ibrahimović se sumó a la lista de exjugadores y personalidades que dijeron presente para disfrutar del duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal, una final que concentra la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD