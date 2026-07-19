Así llegó Zlatan Ibrahimović a la gran final del Mundial 2026

El exdelantero sueco fue una de las grandes atracciones en la previa del duelo entre Argentina y España. Vestido con un elegante traje blanco, ingresó al MetLife Stadium rodeado de seguridad.
19/07/2026 16:35
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La gran final del Mundial 2026 no solo reunió a las mejores selecciones del torneo, sino también a varias figuras históricas del fútbol. Uno de los que acaparó todas las miradas fue Zlatan Ibrahimović, quien llegó al MetLife Stadium para presenciar el esperado enfrentamiento entre Argentina y España.
El exgoleador sueco hizo su ingreso con un elegante traje blanco, caminando entre un importante dispositivo de seguridad mientras era seguido por las cámaras y saludado por cientos de aficionados que buscaban fotografiarlo.
Su presencia aportó aún más brillo a una jornada cargada de estrellas y emociones. Aunque nunca disputó una final de la Copa del Mundo con Suecia, Zlatan continúa siendo uno de los futbolistas más reconocidos y carismáticos del fútbol internacional, por lo que su aparición no pasó desapercibida.
En medio del ambiente festivo que rodea la definición del Mundial, Ibrahimović se sumó a la lista de exjugadores y personalidades que dijeron presente para disfrutar del duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal, una final que concentra la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.
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