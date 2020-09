Bielorrusa Azarenka remonta y se deshace de Serena Williams en semifinales del US Open

Cargando...

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 11 sep (Reuters) - La tenista bielorrusa Victoria Azarenka, número 27 del mundo, sorprendió el jueves a la estadounidense Serena Williams en las semifinales del Abierto de EEUU tras imponerse por 1-6 6-3 6-3.

Azarenka, que cayó en el primer set, se rehizo y privó a Williams de alcanzar la final y poder levantar el que hubiese sido su Grand Slam número 24.

La bielorrusa jugará el sábado su tercera final del Open de EEUU —tras las disputadas en 2012 y 2013, perdidas ambas frente a Williams— frente a la japonesa Naomi Osaka, novena del ránking WTA.

Azarenka dijo tras el partido que su juego mental fue clave para superar a la estadounidense, de 38 años, que en el tercer set necesitó asistencia médica por unas molestias en su talón de Aquiles.

"He trabajado para encontrar la calma y hacer que mi cuerpo respondiese", apuntó la tenista, de 31 años. "En el primer set (Williams) me metió en un hoyo y tuve que encontrar la energía suficiente para salir de él. No fue fácil".

Williams, que no levanta un título de Grand Slam desde el conseguido en 2017 en Australia, dijo que la derrota fue "obviamente decepcionante".

(Información adicional de Simon Jennings; escrito por Nick Mulvenney; editado por Peter Rutherford; traducción de Jorge Martínez)