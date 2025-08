Interceptan en Oruro a adolescente procedente de Santa Cruz que viajaba sola y con documento ajeno

Una adolescente de 15 años, oriunda del departamento de Santa Cruz, fue interceptada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la nueva terminal de buses de Oruro, tras detectarse que viajaba sola y portando el documento de identidad de su hermana mayor.

La intervención se realizó en el marco de los controles de prevención de trata y tráfico de personas. La menor no pudo explicar con claridad los motivos de su viaje ni identificar a ninguna persona que la esperara en Oruro. “Indicó que venía a trabajar con una supuesta amiga, pero no brindó ningún nombre, y en su celular no se encontró ningún contacto relacionado con esa versión”, informó Karina Gutiérrez, directora de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO).

Según las autoridades, la menor no llevaba equipaje considerable y su teléfono móvil se encontraba prácticamente vacío de información. Esta situación generó preocupación, ya que se sospecha que podría haber sido víctima de un intento de trata de personas. No obstante, la adolescente no colaboró en mayor medida con la investigación.

Tras la intervención, se convocó a los progenitores de la menor, quienes se trasladaron hasta Oruro para recogerla. La entrega se efectuó previa firma de un documento de compromiso y cuidado.

“Este tipo de intervenciones son fundamentales para prevenir delitos como la trata y tráfico de menores. La falta de colaboración limita el alcance de la investigación, pero al menos se ha evitado un posible riesgo mayor”, añadió Gutiérrez.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles en terminales de buses y medios de transporte, así como continuar sensibilizando a la población sobre los peligros de dejar que menores viajen sin compañía ni autorización legal.

