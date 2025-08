“¿Qué estamos criando?”, cuestionó un pedagogo tras el caso de la menor apuñalada en un colegio

Un hecho estremecedor sacudió a la comunidad educativa esta semana, una adolescente agredió brutalmente a su compañera de colegio, propinándole varias puñaladas dentro del mismo centro educativo. La menor agresora fue enviada a un centro especializado por 45 días, luego de ser cautelada por un juez de menores.

El caso ha generado conmoción, pero también preguntas urgentes que no pueden seguir postergándose: ¿Cómo se llega a este nivel de violencia en la adolescencia? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad en la formación de sus niños? Conversamos con un especialista en conducta infantil y juvenil, quien no dudó en señalar que este caso no es simplemente el acto aislado de una joven, sino un reflejo de una crisis mucho más profunda.

“El niño nace terriblemente egoísta”, explica el experto. “Se aferra al adulto no por amor, sino por necesidad de seguridad. Y si los padres lo sobreprotegen, si lo hacen sentir el centro absoluto del universo, lo que estamos criando es un delincuente en potencia. Pero lo mismo ocurre cuando hay abandono: cuando nadie le enseña a compartir, a respetar, a convivir”.

El análisis del especialista es tan duro como necesario. En su opinión, la adolescente agresora no ha tenido las herramientas emocionales ni sociales para entender que el otro existe y merece respeto.

“Esta menor necesita un shock emocional tan fuerte que le permita descubrir lo que no ha comprendido en 14 años: que el respeto a los demás no es opcional. Que en esta sociedad, o convives, o terminas fuera”.

El caso es una llamada de atención que trasciende a la menor, a sus padres o a su colegio. Es un espejo doloroso que refleja qué tipo de vínculos estamos cultivando en los hogares, qué tipo de humanidad estamos formando en las aulas, y qué valores —o la ausencia de ellos— se están sembrando en nuestra infancia.

