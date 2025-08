La niña de 13 años continúa internada en la unidad de terapia intensiva del hospital Japonés, tras haber sido brutalmente apuñalada en varias ocasiones por una compañera de su colegio en el municipio de Warnes, Santa Cruz. El estado de salud de la menor sigue siendo grave y con pronóstico reservado, según confirmaron fuentes médicas.

“Mi hija aún sigue en terapia intensiva, no hay mucha mejoría, pero los médicos me dicen que tenga paciencia y fe”, relató con la voz entrecortada su madre, quien además confirmó que en las próximas horas la menor será sometida a una nueva intervención quirúrgica. “Todavía no me informaron qué tipo de cirugía le harán. Están esperando a los especialistas que faltan”, agregó.

La madre de la víctima pide desesperadamente ayuda a la población. Los gastos médicos son altos, y la familia ya se encuentra endeudada. “La ayuda siempre es buena. Agradezco a todos los que ya me están apoyando, pero aún no me alcanza”, expresó. Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse directamente al 690 89 938.

En tanto, la adolescente agresora fue enviada con detención preventiva a un centro de reclusión para menores, tras una audiencia cautelar realizada en Warnes. “Quiero justicia para mi hija. Sé que la otra también es una niña, no entiendo por qué lo hizo. Dicen una cosa, luego dicen otra. Solo pido que la Policía investigue y se encargue de todo”, reclamó la madre.

Este hecho ha causado conmoción en la comunidad educativa y en la población warneña, que exige respuestas y mayores medidas de prevención en las escuelas.

