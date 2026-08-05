Bolivia se suma al proyecto FIFA Arena con la inauguración de dos minicanchas en La Paz y Santa Cruz

Bolivia ingresa de manera oficial al circuito internacional del proyecto FIFA Arena con la inauguración de dos nuevos escenarios deportivos diseñados para impulsar el desarrollo del fútbol base y beneficiar a la niñez y juventud boliviana.

Las instalaciones, que cuentan con dimensiones de 20 por 40 metros y césped sintético bajo la homologación FIFA Quality, forman parte de una donación global de mil escenarios deportivos que realiza la matriz del fútbol mundial.

"Es un campo deportivo sobre todo para el tema formativo. Vamos a tener dos canchas a inaugurar en este mes: una en La Paz, en Munaypata; y la otra en la ciudad de Santa Cruz, en la Villa Olímpica que está justamente al lado del Ramón Tahuichi Aguilera", informó José Claure, director de Marketing de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La presentación e inauguración oficial de ambos campos deportivos está programada para los días 19 y 20 de agosto.

Con esta iniciativa, la FBF busca dar un paso más para acercar el deporte a la comunidad y sentar las bases de las futuras generaciones de talentos en el país. "Ese es el trabajo que quería el presidente, no solamente competiciones, infraestructura y obviamente darle el mejor apoyo y las mejores condiciones a todo el fútbol boliviano", destacó Claure.

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