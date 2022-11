¿Cómo llegan las selecciones del grupo E a Qatar?

Cargando...

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Qatar 2022, evento deportivo que será transmitido para Bolivia por Red Uno, canal oficial. Te presentamos un análisis de las selecciones por grupos, en esta oportunidad es el turno del Grupo E, compuesta por España, Alemania, Japón y Costa Rica.

Empezamos por España, que si bien es una selección muy criticada por su técnico, puesto que tiene pasado en el Barcelona y los expertos creen que no llama a varios jugadores por su antimadridismo. Sin embargo, es considerada una selección joven que tiene un juego interesante y que puede llegar a hacer una buena participación. En Mundial, Luis Enrique dejó fuera al arquero del United David De Gea y al arquero del Chelsea Kepa Arrizabalaga, Sergio Ramos no está en la lista, lo que provocó mucha molestia entre sus aficionados, otro que no estará en Qatar es el jugador del Liverpool Thiago Alcántara.

En septiembre jugó por la Nations League ante Suiza, perdiendo 2 a 1 y triunfo 1 a 0 sobre Portugal, clasificando a las semifinales.

Vamos con el favorito de los mundiales, Alemania. Una selección que llega con bajas muy importantes como la de Timo Werner y Marco Reus. Manifiestan que la gran sorpresa en la convocatoria es Mario Gotze, quien les dio la Copa el 2014 con su gol, pero luego de eso no tuvo más relevancia. Por otro lado, dos jóvenes promesas se ganaron un lugar en la lista, se trata de Jamal Musiala, de 19 años, y Youssoufa Moukoko, de 17. Musiala del Bayern Munich y Moukoko que nunca jugó en la Mayor de Alemania.

Otra que integra este grupo es Japón, que participa por séptima vez consecutiva, además que se destacó porque fue uno de los primeros en lanzar la lista de convocados, pero tuvo que hacer un cambio por la reciente lesión de Yuta Nakayama. Entre sus principales logros, señalan que jugó diez partidos de los cuales ganó siete, empató uno y perdió los dos restantes. En partidos amistosos logró una victoria ante Estados Unidos 2 a 0 y un empate frente a la Ecuador de 0 a 0.

Por último, Costa Rica que llega a Qatar tras ganarle a Nueva Zelanda en el repechaje. Este equipo tiene como referencia al arquero Keylor Navas. En la fecha FIFA de septiembre empató con Corea del Sur 2 a 2 y le ganó a Uzbekistán 2 a 1. La semana pasada, en tanto, superó a Nigeria 2 a 0.