Cuenta regresiva para el Mundial: ¿a qué hora serán las ceremonias inaugurales en Bolivia?

La espera terminó. Este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026, un torneo que promete hacer historia al reunir a 48 selecciones y desarrollarse de manera simultánea en México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de esta edición inédita, la FIFA organizó tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión, con la participación de artistas internacionales y espectáculos que buscarán mostrar la identidad cultural de cada sede.

Para los aficionados bolivianos, estos son los horarios confirmados de cada ceremonia y partido inaugural.

¿A qué hora serán las ceremonias inaugurales en Bolivia?

México

Ceremonia inaugural: jueves 11 de junio a las 13:30 horas de Bolivia

Partido inaugural: México vs. Sudáfrica a las 15:00

Estadio: Azteca, Ciudad de México

Canadá

Ceremonia inaugural: viernes 12 de junio a las 13:30 horas de Bolivia

Partido inaugural: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina a las 15:00

Estadio: Toronto Stadium

Estados Unidos

Ceremonia inaugural: viernes 12 de junio a las 19:30 horas de Bolivia

Partido inaugural: Estados Unidos vs. Paraguay a las 21:00

Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles

Los artistas que encenderán la fiesta mundialista

La FIFA preparó un despliegue musical de primer nivel para las tres inauguraciones.

México

Shakira

Maná

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

J Balvin

Danny Ocean

Tyla

Lila Downs

Canadá

Michael Bublé

Alanis Morissette

Jessie Reyez

Alessia Cara

Estados Unidos

Katy Perry

Anitta

LISA

Future

Rema

Tyla

La FIFA abrirá los estadios con anticipación

La organización informó que las puertas de los estadios se abrirán cuatro horas antes de cada encuentro para permitir el ingreso ordenado de los aficionados.

Los espectáculos inaugurales comenzarán aproximadamente 90 minutos antes del pitazo inicial, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa antes de que empiece a rodar el balón.

La cuenta regresiva ya comenzó y millones de aficionados en todo el planeta se preparan para vivir la mayor fiesta del fútbol con un formato sin precedentes y tres inauguraciones que prometen espectáculo, música y emoción desde el primer día.

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