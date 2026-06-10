Cuenta regresiva para el Mundial: ¿a qué hora serán las ceremonias inaugurales en Bolivia?

El Mundial 2026 comienza con un hecho histórico: por primera vez habrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión. México, Canadá y Estados Unidos darán inicio a la Copa del Mundo con espectáculos musicales, shows culturales y estadios repletos de aficionados.
10/06/2026 12:36
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La espera terminó. Este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026, un torneo que promete hacer historia al reunir a 48 selecciones y desarrollarse de manera simultánea en México, Estados Unidos y Canadá.
Como parte de esta edición inédita, la FIFA organizó tres ceremonias inaugurales, una en cada país anfitrión, con la participación de artistas internacionales y espectáculos que buscarán mostrar la identidad cultural de cada sede.
Para los aficionados bolivianos, estos son los horarios confirmados de cada ceremonia y partido inaugural.
¿A qué hora serán las ceremonias inaugurales en Bolivia?
Ceremonia inaugural: jueves 11 de junio a las 13:30 horas de Bolivia
Partido inaugural: México vs. Sudáfrica a las 15:00
Estadio: Azteca, Ciudad de México
Ceremonia inaugural: viernes 12 de junio a las 13:30 horas de Bolivia
Partido inaugural: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina a las 15:00
Estadio: Toronto Stadium
Ceremonia inaugural: viernes 12 de junio a las 19:30 horas de Bolivia
Partido inaugural: Estados Unidos vs. Paraguay a las 21:00
Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles
Los artistas que encenderán la fiesta mundialista
La FIFA preparó un despliegue musical de primer nivel para las tres inauguraciones.
Shakira
Maná
Alejandro Fernández
Los Ángeles Azules
Belinda
J Balvin
Danny Ocean
Tyla
Lila Downs
Michael Bublé
Alanis Morissette
Jessie Reyez
Alessia Cara
Katy Perry
Anitta
LISA
Future
Rema
Tyla
La FIFA abrirá los estadios con anticipación
La organización informó que las puertas de los estadios se abrirán cuatro horas antes de cada encuentro para permitir el ingreso ordenado de los aficionados.
Los espectáculos inaugurales comenzarán aproximadamente 90 minutos antes del pitazo inicial, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completa antes de que empiece a rodar el balón.
La cuenta regresiva ya comenzó y millones de aficionados en todo el planeta se preparan para vivir la mayor fiesta del fútbol con un formato sin precedentes y tres inauguraciones que prometen espectáculo, música y emoción desde el primer día.
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