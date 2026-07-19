De los nervios a la gloria: así festejaron en La Paz el título mundial de España (Video)

El sufrimiento se transformó en un estallido de júbilo absoluto. La comunidad de residentes españoles y apasionados seguidores de la "Furia Roja" en La Paz se dieron cita en el centro de la ciudad para vivir la gran final del Mundial 2026. En medio de un ambiente cargado de nerviosismo y emoción, los hinchas celebraron a todo pulmón la hazaña de su selección en tierras norteamericanas.

Tras noventa minutos de una batalla táctica sin tregua frente a la vigente campeona, Argentina, el partido se estiró hasta la prórroga manteniendo el marcador en blanco y con el corazón en la boca para ambas parcialidades.

Cuando parecía que el destino inevitable del encuentro serían los penales, España logró romper el empate en la recta final del tiempo extra. Un certero remate de Ferran Torres en el minuto 106 desató la locura colectiva tanto en el MetLife Stadium como en los distintos puntos de encuentro en la sede de Gobierno boliviana.

Con este agónico e histórico gol, España derrotó 1-0 a Argentina, bordando de forma oficial la segunda estrella en su escudo y desatando los festejos de la marea roja, que se prolongarán durante toda la noche en las calles paceñas.

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